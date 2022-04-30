الأزهر يدين تفجير مسجد بكابول ويعزي الشعب الأفغاني في ضحايا الحادث الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الغادر على مسجد في العاصمة الأفغانية كابول، وتفجيره خلال تجمع المصلين لأداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المصلين.

وأعرب الأزهر، في بيان له اليوم الجمعة، عن كامل تضامنه مع الشعب الأفغاني في مصابه الجلل، مشددًا على أن استهداف جماعات الغدر والإرهاب للمصلين الآمنين في بيوت الله ظلم وإفساد في الأرض، ومحاربة لله ورسوله، ودليل واضح على تجرد مرتكبي تلك الجرائم من كل القيم الدينية والإنسانية، وانتزاع مشاعر الرحمة من قلوبهم، وبرهان على كذبهم في إلصاق جرائمهم البغيضة بالإسلام.

ويتقدَّم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى الشعب الأفغاني، وإلى أسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يرزق أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ أفغانستان ويرزقها الأمن والأمان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".