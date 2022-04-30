البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، شاكرين الله الذي يعين مساعيكم في تنمية البلاد بعد مواجهة الأخطار والتحديات المختلفة، وندعوه أن يبارك كل ما تمتد إليه أيديكم لبناء وطننا العزيز مصر وتحقيق آمال المصريين.

محمد يوسف

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