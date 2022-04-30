طقس السبت: انحصار الرمال والأتربة.. وانخفاض ملحوظ للحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السبت يشهد تحسنًا طفيفًا في الأحوال الجوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد لـ"الخليج 365"، أن الأتربة والرمال المثارة تنحصر على مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مؤكدة أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا ملحوظًا بمعدل من درجتين إلى 3 درجات على القاهرة الكبرى و تسجل 34 درجة مئوية.

وكانت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، قالت إن محافظات الجمهورية تأثرت بمنخفض خماسيني قادم من الصحراء الغربية، حيث كانت الأجواء شديدة الحرارة في فترة النهار على مختلف أنحاء الجمهورية، وكانت الأجواء معتدلة خلال فترة الليل مع وجود أتربة عالقة ورمال مثارة.