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ننشر مواقيت الصلاة السبت 30/4/2022 بمحافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت  فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  


مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 3:38  ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 29: 3

موعد صلاة المغرب 6:32 م

موعد صلاة العشاء 7:56 


الإسكندريةوقت صلاة الفجر 3:41 ص

موعد صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:35

موعد صلاة المغرب 6:37 م

موعد صلاة العشاء 8:02 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:34

موعد صلاة الظهر 11:48 م

موعد  صلاة العصر 3:25 م 

موعد صلاة المغرب 6:28 م

موعد صلاة العشاء 7:52  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 3:33 ص

وقت صلاة الظهر 11:40 

موعد صلاة  العصر 3:13 م

وقت صلاة المغرب 6:16 م

وقت صلاة العشاء 7:37 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوانوقت صلاة الفجر 3:45  ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 15: 3

موعد صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء 7:37

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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