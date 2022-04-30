شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 30/4/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 3:38 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 29: 3
موعد صلاة المغرب 6:32 م
موعد صلاة العشاء 7:56
الإسكندريةوقت صلاة الفجر 3:41 ص
موعد صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:37 م
موعد صلاة العشاء 8:02 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:34
موعد صلاة الظهر 11:48 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
موعد صلاة المغرب 6:28 م
موعد صلاة العشاء 7:52 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 3:33 ص
وقت صلاة الظهر 11:40
موعد صلاة العصر 3:13 م
وقت صلاة المغرب 6:16 م
وقت صلاة العشاء 7:37 م.
مواقيت الصلاة فى أسوانوقت صلاة الفجر 3:45 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 15: 3
موعد صلاة المغرب 6:19 م
موعد صلاة العشاء 7:37