شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 30/4/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.





مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 3:38 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 29: 3

موعد صلاة المغرب 6:32 م

موعد صلاة العشاء 7:56





الإسكندريةوقت صلاة الفجر 3:41 ص

موعد صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:35

موعد صلاة المغرب 6:37 م

موعد صلاة العشاء 8:02 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:34

موعد صلاة الظهر 11:48 م

موعد صلاة العصر 3:25 م

موعد صلاة المغرب 6:28 م

موعد صلاة العشاء 7:52 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 3:33 ص

وقت صلاة الظهر 11:40

موعد صلاة العصر 3:13 م

وقت صلاة المغرب 6:16 م

وقت صلاة العشاء 7:37 م.





مواقيت الصلاة فى أسوانوقت صلاة الفجر 3:45 ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

موعد صلاة العصر 15: 3

موعد صلاة المغرب 6:19 م

موعد صلاة العشاء 7:37