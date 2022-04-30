شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء نص الرسالة كالآتى:

"فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب يسعدني بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مصلين أن يوفق الله جهودكم الحثيثة لنشر الوعي وإعلاء شأن بلادنا الغالية بالفكر المستنير وترسيخ ثقافة المواطنة والحوار والعيش المشترك في كل الربوع، دمتم محروسين في حفظ الله وعنايته".

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعث برقية تهنئة للمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء نص البرقية كالآتى:

السيد المستشار حنفي جبالى

رئيس مجلس النواب

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك، مصليًا إلى الله أن يوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم للمؤسسة التشريعية العريقة والعمل لأجل صالح المصريين ولتحقيق آمالهم.