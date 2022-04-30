شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: انشاء 27 غرفة طوارئ وقائية بالمحافظات بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم إنشاء 27 غرفة طوارئ وقائية بالقاهرة والمحافظات بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه سيتم توزيع فرق الانتشار السريع بالمحافظات من خلال الرعاية الحرجة والعاجلة، وتحديد مستشفيات الإخلاء الطبي، ورفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات الجمهورية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية.

وأضاف أنه سيتم تأمين وتدعيم الأدوية، والتجهيزات، والمستلزمات الطبية، والتأكد من توفر أكياس الدم ومشتقاتة بجميع أنواع الفصائل، موضحا أنه يتم انعقاد غرف أزمات موازية بكل المديريات للمتابعة، وإرسال تقارير دورية كل ساعة بأعداد المصابين بالمستشفيات، كما سيتم رفع درجة الاستعداد القصوي بالإدارة العامة للتموين الطبي، لافتا إلى أرقام الطوارئ التي يمكن الاتصال بها عند الضرورة والتي تشمل 137، ورقم غرفة العمليات 16474، ورقم هيئة 123 لسرعة طلب النجدة.