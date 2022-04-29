شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن ضوابط أداء امتحانات المواد غير المضافة لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد أداء طلاب الثانوية العامة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، نرصد فى التقرير التالى أبرز ضوابطها. ـ تعقد الامتحانات بداية من20 يونيو المقبل. ـ يؤدى الطلاب يوم 20 يونيو امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية. ـ يبدأ الامتحان فى التاسعة صباحا. ـ يؤدى الطلاب يوم 21 امتحان الاقتصاد والإحصاء. ـ المواد التى لا تضاف للمجموع لطلاب الثانوية العامة تشمل التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء فقط. ـ تعقد الامتحانات فى لجان مراقبة ومؤمنة بالمدارس. ـ تعقد بنظام البابل شيت ورقة أسئلة + كراسة إجابة هى البابل شيت". ـ تعقد الامتحانات بدون ورقة مفاهيم. ـ يتم تصحيحها إلكترونيا من خلال كنترولات الثانوية العامة. ـ تعتبر المواد التى لا تضاف للمجموع مواد نجاح ورسوب وغير مضافة للمجموع.

