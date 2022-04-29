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تعرف على أحداث دورة القيامة خلال فترة الخماسين المقدسة × 7 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بفترة الخماسين المقدسة هذه الأيام حيث بدأت منذ عيد القيامة المجيد وحتى عيد الصعود، وتعد دورة القيامة من أبرز طقوس قداس فترة الخماسين المقدسة.

1 -يقوم الكهنة والشمامسة بتجهيز أيقونة القيامة المجيدة، وحولها الصلبان والمجامر والشموع.

2- يحمل الكهنة والشمامسة أيقونة القيامة المجيدة ويطوفون حول الهيكل 3 مرات، وكذا البيعة 3 مرات.

3 – يصعد الكهنة والشمامسة الهيكل ويدورون حوله دورة واحدة وهم يرتلون "المسيح قام" ثم "طون سينا" ثم الختام "المسيح قام من بين الأموات".

 

4 -  توضع أيقونة القيامة أمام الهيكل وتضاء أمامها الشموع.

 

5 - يرفع الكهنة البخور أمام أيقونة القيامة وهم يقولون:

 

فى اليد الأولى: نسجد لك أيها المسيح إلهنا ولقيامتك المحيية لأنك قمت وخلصتنا.

 

وفي اليد الثانية: يا ربي يسوع المسيح يا من قمت من الأموات إسحق الشيطان تحت أقدامنا سريعًا.

 

وفي اليد الثالثة: السلام لقيامة المسيح الذي قام من الأموات وخلصنا من خطايانا.

 

6 - بعد الدورة يقال داخل الكنيسة لحن المحير ثم الثلاث تقديسات بلحن الفرح وفي كل مرة يقولون "أو آناستاسي اكتون اكرون آليسون إيماس".

7 - من بعد عيد الصعود يقولون "أو آناسطاسيس إك تون اكرون آنلسون يستوس أورانوس آليسون إيماس".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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