صنع مشنقته على السحور.. كواليس انتحار شاب في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدم شاب على التخلص من حياته شنقا فجر الجمعة داخل منزله بمركز العياط جنوب الجيزة.

تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على شاب مشنوقا داخل غرفته بدائرة المركز.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين، وعثر على جثة شاب عشريني يتدلى من السقف يرتدي ملابسه كاملة.

تبين بالفحص والتحري أن شابا يبلغ من العمر ٢٨ سنة، كان يعاني من مرض نفسي يتلقى بموجبه العلاج فتخلص من حياته بتلك الطريقة، وعدم وجود شبهة جنائية.

جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة.