رصاصة الخطأ تودي بحياة مسن في العياط.. والتحريات: "خناقة صيادين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد شعبان:

قُتل مسن برصاصة بالخطأ إثر مشاجرة بين اثنين من الصيادين بمركز العياط جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بقرية الرقة الغربية.

وجه العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين بالانتقال إلى محل البلاغ تنسيقا مع قطاع الأمن العام والنيابة العامة.

تحريات المباحث بقيادة الرائد أحمد ماهر بينت نشوب مشاجرة بين صيادين اثنين تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الاثنان إطلاق النار فأصابت طلقة شخص يبلغ من العمر ٦١ سنة بالخطأ فسقط قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن النقيب باسم هنداوي معاون مباحث العياط من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إلى النيابة العامة للتحقيق.