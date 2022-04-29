القبض على عطار بالقاهرة انتحل صفة صيدلي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن محل عطارة كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية؛ وذلك لحيازته كميات من المنشطات المقلدة ومجهولة المصدر وبدون بيانات وتاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن مزاولته مهنة "صيدلي" بدون تصريح وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

محمد يوسف

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