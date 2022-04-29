القبض على عطار بالقاهرة انتحل صفة صيدلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن محل عطارة كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية؛ وذلك لحيازته كميات من المنشطات المقلدة ومجهولة المصدر وبدون بيانات وتاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن مزاولته مهنة "صيدلي" بدون تصريح وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر داخل المحل المشار إليه على (1215 عبوة منشطات مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.