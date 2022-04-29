الارشيف / أخبار مصر

القبض على عطار بالقاهرة انتحل صفة صيدلي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن محل عطارة كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية؛ وذلك لحيازته كميات من المنشطات المقلدة ومجهولة المصدر وبدون بيانات وتاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن مزاولته مهنة "صيدلي" بدون تصريح وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر داخل المحل المشار إليه على (1215 عبوة منشطات مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا