ضبط مسجل خطر سرق سيارة من الإسكندرية وحاول بيعها في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مسجل خطر خلال بيعه سيارة سرقها من الإسكندرية.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام أحد الأشخاص بعرض سيارة "ميكروباص" للبيع بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم "له معلومات جنائية" -مقيم بدائرة القسم وذلك حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبالكشف الفني عن السيارة المضبوطة تبين أنه مبلغ بسرقتها، وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المغافلة" حال توقفها بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، عقب قيام مالكها بالترجل من السيارة تاركاً مفتاح التشغيل بداخلها، وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع بدون أوراق، باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.