شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الشئون المعنوية.. "طلعت شمس النهاردة" يوزع جوائز مسابقة المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت إذاعة راديو مصر على توزيع جوائز مسابقة المشروعات القومية على الفائزين، وهي المسابقة التى أقيمت خلال شهر رمضان تحت رعاية الشئون المعنوية للقوات المسلحة، من خلال برنامج " طلعت شمس النهاردة" تقديم الإعلامية دينًا صلاح الدين.

وحرصت الإعلامية دينا صلاح الدين مقدمة برنامج "طلعت شمس النهاردة" على راديو مصر، على إجراء مسابقة يومية عن المشروعات القومية تحت رعاية الشئون المعنوية ، و حصل الفائزون على جوائز عينية قيمة، ولاقت المسابقة إقبالاً كبيرًا من جانب المستمعين، حيث استهدفت المسابقة التعريف بما تم إنجازه من قبل الدولة وتسويق للمشروعات القومية المتنوعة.