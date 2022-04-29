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العيد على الأبواب الحكومة فى خدمة المصريين.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، العيد على الأبواب الحكومة فى خدمة المصريين.. التموين: استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية.. وطرح منتجات الأسماك بتخفيضات 30 %.. الداخلية: مد مبادرة «كلنا واحد» لتوفير سلع مخفضة حتى أول يونيو.. التنمية المحلية: استمرار المنافذ الثابتة بعد رمضان لتوفير السلع بأسعار مناسبة.. الزراعة: غرفة عمليات لمتابعة حصاد وتوريد القمح خلال أيام عيد الفطر.. البترول: متابعة توافر المنتجات خلال موسمى الإجازات الحالية والحصاد.

 

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ـ العيد على الأبواب الحكومة فى خدمة المصريين.. التموين: استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية.. وطرح منتجات الأسماك بتخفيضات 30 %.. الداخلية: مد مبادرة «كلنا واحد» لتوفير سلع مخفضة حتى أول يونيو.. التنمية المحلية: استمرار المنافذ الثابتة بعد رمضان لتوفير السلع بأسعار مناسبة.. الزراعة: غرفة عمليات لمتابعة حصاد وتوريد القمح خلال أيام عيد الفطر.. البترول: متابعة توافر المنتجات خلال موسمى الإجازات الحالية والحصاد

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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