شكرا لقرائتكم خبر عن يكشف دور التمر والحليب فى التخلص من السموم بالجسم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المركز القومى للبحوث حملته التوعوية الرمضانية تحت شعار صوم رمضان صحة وعبادة وروشتة من غير عيادة تحت منال رمضان رئيس قسم كيمياء مكسبات الطعم والرائحة بالمركز القومي للبحوث حيث أصدر المركز نشرة طبية كشف خلالها الدكتور محمد رمضان الجوهري اخصائى سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث أهمية الديتوكس الحليب والتمر للتخلص من السموم .

وأوضح الدكتور محمد رمضان الجوهرى، أن الديتوكس كمفهوم جديد انتشر بين الناس والذى يعتقد البعض بالخطأ انه مشروب يساعد على انقاص الوزن وحرق الدهون، ولكنه فى الواقع يقصد به مساعدة الجسم للتخلص من السموم التى تتراكم فيه، وهذا هو المعنى الحرفى لكلمة Detox حيث إن De بمعنى التخلص من أو بمعنى إزالة و Tox هى اختصار لكلمة Toxins والتى تعنى المواد السامة.

ماء الديتوكس هو ماء طبيعي يتم اضافة بعض الأعشاب الطبيعية المفيدة إليه أو اضافة بعض الخضروات والفاكهة التى تمد الجسم بمجموعة من الفيتامينات والمعادن التى تساعد الجسم فى استعادة النشاط أو خسارة الوزن أو نضارة البشرة او التخلص من السموم المتراكمة حسب نوع الاعشاب او المكونات المضافة إليه.

وأضاف ، من المعروف عن الصوم انه بالامتناع عن الطعام والشراب فإن الجسم لديه فرصة كافية للتخلص من السموم بتوفير وقت وجهد هضم الطعام، وعند الإفطار يكون الجسم جاهزا لاكبر قدر من الاستفادة بأول ما يدخل المعدة، لذا فيجب علينا انتقاء افضل مكونات للإفطار لكى نتيح اعظم استفادة للجسم.

وتابع ، التمر والحليب يكمل بعضهما البعض، فالتمر من الفواكة المليئة بالسكريات والحديد والتى تساعد الصائم على استعادة نشاطه بشكل سريع، وأيضا الحليب يحتوى على كميات كبيرة من الكالسيوم الذى يساعد فى بناء العظام والحفاظ عليها، والاثنان معا يساعدان الجسم على الاستفادة بالعديد من الفوائد الصحية ومنها:

• تحسين صحة القلب عن طريق تخفيض مستوى الكوليستيرول وبالتالى تقليل فرص الإصابة بتصلب الشرايين

• علاج فقر الدم "الأنيميا" وذلك لأن التمر غنى بالحديد الذى يحتاجه الجسم فى تصنيع الهيموجلوبين الموجود بالدم

• تقوية وبناء العظام للأطفال والشباب والحماية من هشاشة العظام لكبار السن لاحتوائه على الكالسيوم الموجود بالحليب

• بناء وتقوية العضلات لاحتوائه على كمية عالية من البروتينات اللازمة لزيادة الكتلة العضلية وخصوصا للرياضيين

• الحفظ على نضارة البشرة بسبب وجود العديد من الفيتامينات والمعادن التى تساعد على اضفاء نضارة للبشرة

• تسهيل عمل الامعاء والوقاية من المساك بفضل الالياف الموجودة بالتمر والبكتيريا النافعة فى الحليب

• الوقاية السرطانات ومساعدة الكبد فى التخلص من السموم بسبب وجود العديد من مضادات الاكسدة

طريقة التحضير ديتوكس التمر بالحليب:

• كوب من الحليب الدافىء مع عدد من ثلاثة إلى سبعة تمرات منزوعة البذور للفرد و تزيد الكمية حسب عدد أفراد الأسرة

• يتم نقع التمرات في الحليب لمدة ليلة كاملة خصوصا مع التمر الجاف

• إضافة القليل من القرفة المطحونة التى تعطى مذاقا جيدا والغنية أيضا بالعديد من مضادات الأكسدة

• يتم تسخين الخليط قبل الإفطار وضربه بالخلاط الكهربائى حتى تمام الامتزاج

• يضاف كوب آخر من الحليب الساخن إلى الخليط قبل التقديم مباشرة

• يقدم دافئا حتى لا يسبب تهيجا للمعدة بعد فترة الصيام الطويلة