وزير النقل يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع موانئ أبوظبي لتطوير الموانئ المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أمس توقيع مذكرة الشروط والأحكام لمنح حق الإلتزام لإدارة وتشغيل وإنشاء البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى، وذلك بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبو ظبى التابعة لشركة أبوظبي القابضة وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.

وقام بالتوقيع على المذكرة اللواء مهندس محمد عبد الرحيم -رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحرى عبد القادر درويش- رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وسيف المزروعى، رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبى ويأتي هذا التوقيع كبداية لتعاون كبير بين وزارة النقل المصرية وشركة أبوظبي القابضة لإقامة مناطق صناعية ولوجيستية تخدم الميناء.

ويعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا هو أحد المشاريع القومية الهامة نظراً للموقع الإستراتيجى على البحر الأحمر على مساحة ٨١ هكتار وطول أرصفة ١٠٠٠ متر وعمق ١٧ متر لتداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل و مخطط بدء التشغيل به مطلع عام 2024، ويعتبر هو النافذة الجديدة لتجارة جنوب الوادى والمثلث الذهبى.

كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة أبوظبي للموانئ بشأن التعاون في مجال تطوير وإدارة وتشغيل أرصفة ومحطات للسفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة وسفاجا وتقديم خدمات ذات صلة بأعمال السفن السياحية وكذلك أيضا توفير المعدات وتطوير نظم الإدارة والتشغيل والتعاون بما يسمح لها بالمنافسة مع الموانئ العالمية الأخرى في مجال السياجة وزيادة القدرة التنافسية مع هذه الموانئ لجذب أكبر عدد ممكن من السياح بالإضافة إلى التخطيط لتشغيل خط بحري لسفن الكروز السياحية يربط بين كل من أبوظبي والغردقة وشرم الشيخ والعقبة، وخاصة أن موانئ أبوظبي شركة متخصصة في تشغيل الموانئ ومحطات السفن السياحية وتقديم الخدمات البحرية وتتمتع بخبرة كبيرة فيما يتعلق بأعمال السفن السياحية.

وأكد الوزير أن وزارة النقل تنفذ خطة لتطوير كافة الموانئ المصرية على ساحلى البحر الأحمر والمتوسط وأنها قامت وعلى مدار عام بالترويج وعرض الفرص الإستثمارية بالموانئ على المشغلين العالميين والذى أسفر عن توقيع مذكرة تحالف بين شركة المجموعة المصرية ومجموعة موانئ أبو ظبى خلال فعاليات معرض النقل الدولى واللوجيستيات TransMeaفى 8 نوفمبر 2021 وأنه وقبل مرور 6 أشهر على توقيع المذكرة وطبقاً لتوجيهات الوزير بتوقيع عقد الإلتزام قبل منتصف هذا العام، وعلى مدار هذه الفترة كانت هناك مناقشات لعمل الداراسات المالية والسوقية والتى أسفرت عن نتائج إيجابية لهذا المشروع الى ان تم توقيع مذكرة الشروط والأحكام اليوم.

وأشار الوزير إلى نجاح وزارة النقل في جذب أنظار الخطوط الملاحية العالمية وكذلك المشغلين العالميين للعمل داخل مصر مثل CMA في ميناء الإسكندرية ويورو جيت وهاباج لويد وكونتشيب في ميناء دمياط وهاتشيسون في مينائي الإسكندرية والسخنة، واليوم مواني أبو ظبي في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ ، مما يساهم في التنافسية في الاداء وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة مما يعود علي المستهلك المصري بالفائدة ويسهل من تصدير المنتجات ويخلق فرص عمل متعددة في كافه نواحي البلاد مما سيكون له الأثر الأكبر علي الاقتصاد القومي والتنمية.