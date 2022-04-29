23 مايو.. انطلاق معرض أبوظبي الدولي للكتاب وطه حسين شخصية العام المحورية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن انطلاق فعاليات الدورة الـ31 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، خلال الفترة من 23 وحتى 29 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة نخبة من كبار الأدباء، والمفكرين، والناشرين من جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لوكالة الأنباء الاماراتية، اليوم الجمعة، تستضيف دورة هذا العام من المعرض أكثر من ألف ناشر من 80 دولة، يقدّمون جدولاً متكاملاً من الفعاليات يضمّ أكثر من 400 فعالية متنوعة تُلبي تطلعات الجمهور، من ضمنها الجلسات الحوارية، الندوات، والأمسيات الأدبية والثقافية والفكرية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفعاليات التعليمية، وأنشطة البرنامج المهني للناشرين، وفعاليات الطفل، التي يقدمها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين.

وتحل جمهورية ألمانيا الاتحادية الدولة ضيف الشرف، والتي خصصت بدورها برنامجًا حافلاً من الفعاليات والأحداث الثقافية التي يشارك فيها نحو 10 ناشرين ومثقفين ومبدعين ألمان، سيلتقون جمهور الثقافة الإماراتية والعربية عبر أكثر من 15 جلسة ثقافية ومهنية متنوّعة.

واختار مركز أبوظبي للغة العربية عميد الأدب العربي طه حسين شخصية العام المحورية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، وذلك تقديراً لإسهاماته الكبيرة والمضيئة التي رسّخها في تاريخ الثقافة العربية، إذ يحتفي الحدث بهذه القامة الأدبية المرموقة من خلال جناح خاص يسلّط الضوء على مكانة وأهمية الأديب، عبر سرد بصري لملامح من حياته، بالتنسيق مع متحف طه حسين في مصر، وسلسلة من الندوات التي تناقش محاور عدة في مسيرة طه حسين وفكره.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أنّ المعرض في دورته هذا العام سيؤثر إيجابيًا على قطاعات النشر الإقليمية والدولية، حيث يقدم فرصًا وشراكات جديدة مع صناع وقادة النشر من جميع أنحاء العالم.

يشارك في دورة هذا العام نخبة من أبرز الشخصيات الثقافية والأدبية المرموقة على المستويين العربي والعالمي، الذين سيشاركون في أكثر من 400 فعالية ثقافية، تضم جلسات وندوات فكرية وأدبية، تجمع حولها نخبة من أبرز الأدباء، والكتّاب، والمفكرين العرب والعالميين، واثنين من الحائزين على جائزة نوبل، الذين يسلطون الضوء على جملة من المعارف المتنوعة في حقول تثري تجربة الزوّار، وتنمّي حصيلة معارفهم ومداركهم، إلى جانب الأمسيات الشعرية لعدد من الشعراء، وحفلات توقيع كُتب لـ 80 مؤلفًا، كما سيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بعدد كبير من الفعاليات الثقافية، وسلسلة من الأنشطة التي تُقدم لأول مرة في المعرض مثل ركن الكوميكس، وركن أنماط الحياة، والبرنامج الموسيقي، كما يشهد المعرض هذا العام عودة برنامج صندوق السينما الأسود بعد غياب أربعة أعوام.

ومن المقرر هذا العام انعقاد الدورة الأولى من المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية، الذي يُعقد يوم 22 مايو، قبيل انطلاق الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع من مختلف أنحاء العالم. ويناقش المؤتمر جملة من القضايا الهادفة إلى تعزيز صناعة الكتاب والنهوض بقطاع النشر.