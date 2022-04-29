وزير الزراعة يبحث مع سفير كوت ديفوار آفاق التعاون بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السفير ثيموتي ايزوان سفير جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وكذلك زيارة وزير إلى كوت ديفوار الشهر القادم للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر(cop 15 ) نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وخلال اللقاء أشار القصير إلى متانة العلاقات التى تربط بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات خاصة في قطاع الزراعة، مؤكداً أن مؤتمر مكافحة التصحر القادم سيكون له أهمية كبيره للتعرف علي الآليات اللازمة لمكافحة التصحر في دول افريقيا .

وأعرب "القصير"، عن سعادته للقيام بهذه الزيارة، حيث ستكون هناك فرصة لمناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في قطاع الزراعة والثروه الحيوانية والسمكية مع وزيري الثروة الحيوانية والزراعة بجمهورية كوت ديفوار في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بتعزيز سبل التعاون مع الدول الإفريقية.

وأكد وزير الزراعة على استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم الفني للأشقاء في كوت ديفوار والتعاون في كافة الأنشطة الزراعية المختلفة وكذلك في مجال التدريب وبناء القدرات.

من ناحيته أشار "ايزوان" إلى أن كوت ديفوار ومصر تربطهما علاقات تاريخية طويلة وهناك زيارات قد تمت على المستوى الرئاسي بين البلدين، كان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لساحل العاج عام 2019، ردا علي زيارة الرئيس الايفواري الحسين واتارا.

واتفق السفير الايفواري مع ما طرحه وزير الزراعة بضرورة زيادة التعاون الزراعي بين البلدين في جميع المجالات الزراعية المختلفة وأشاد بتجربة مصر في مجال مكافحة التصحر معربا عن تطلعه إلى نقل هذه التجربة إلى بلاده.