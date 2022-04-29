أم توثق تحرش مدرس بابنتها بحدائق الأهرام.. وتتصل بزوجته: "جوزك بيتحرش ببنتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت ربة منزل عن كواليس تحرش مدرس بابنتها في أثناء منحه إياها درس خصوصي داخل مسكنها بمنطقة حدائق الأهرام، غرب الجيزة.

والدة الطالبة بالصف الثالث الإعدادي روت الواقعة قائلة "مدرس العلوم اتحرش ببنتي" واصفة فعلته غير المسؤولة "مسك رجليها واتحرش بيها فبنتي خربشته".

تضيف الأم أنها خرجت على صوت استغاثة فلذة كبدها "المستر بيتحرش بيا يا ماما" لتستعين بالجيران الذين تحفظوا عليه وأبلغوا شرطة النجدة التي أخطرت بدورها العقيد أحمد الدسوقي مأمور قسم الهرم.

لم تكتف السيدة بذلك، وأجرت بثا مباشرًا من المنزل -يتحفظ الخليج 365 على عرضه- تشرح خلاله ملابسات الواقعة بينما يفترش المشكو في حقه "خ.م." الأرض بملابس ممزقة موجهة حديثها له "هخليك عبرة لمن يعتبر وهفضحك على الجروبات".

حاولت الأم تهدئة ابنتها التي سيطرت علها الصدمة من فعلة مدرسها لتجري والدتها مكالمة بزوجة المدرس أخبرتها "جوزك بيتحرش ببنتي" لترجوها الأخيرة بإطلاق سراحه دون تسليمه للشرطة "سبيه يمشي علشان خاطر ولاده" الأمر الذي قابلته السيدة بالرفض.

في غضون دقائق، حضرت قوة من نقطة شرطة الرماية تحت إشراف الرائد أحمد عصام واصطحبت المشكو في حقه للتحقيق وسماع أقوال شهود عيان من الجيران.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.