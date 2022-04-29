الشرطة نُعيد طفلًا ضل الطريق لأهليته في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

أعادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأطفال-عثر عليه مواطن، لأهليته وأخذت التعهد اللازم بحسن رعايته.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين- مقيم بمحافظة القاهرة) بالعثور على (أحد الأطفال) وعدم تمكنه من التوصل لأهليته.

على الفور تم تقديم كافة أوجه الرعاية للطفل واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لأهليته حيث تم التوصل لوالده وتم تسليم الطفل له عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.

وقدم والد الطفل الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة في إعادة نجله.