شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى وقراراتها الـ9 فى إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 23 حتى 29 أبريل 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بشهر التصرفات العقارية، وإزالة أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات الشهر، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق المنحة المبسط بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري. ووفقاً للاتفاق، تُستخدم المنحة في تنفيذ إجراءات المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري، من خلال تعزيز التنقل الآمن للمرأة في مصر، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق المنحة المبسط بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان.

كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق التمويل بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وحكومة الجمهورية الفرنسية، للمساهمة في تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بجانب الموافقة على استمرار نشاط شركة ترسانة السويس البحرية، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، في ظل ما تحققه من تقدم في الأداء، وكذلك الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 20 أبريل 2022 لعدد 239 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2401 كنيسة ومبنى تابعاً.

وشملت القرارات كذلك، الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، حيث ينص مشروع القانون على أن يحل "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، التابعين لوزارة المالية، والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، بعد الأخذ بملاحظات عدد من الوزارات، وأيضاً الموافقة على ما تم اتخاذه من إجراءات تمهيدية تتضمن تأسيس شركة غرضها إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومدينة شرم الشيخ، إلى جانب ما يتعلق بالعمل على توفير الأماكن اللازمة لمحطات الشحن الكهربائية للسيارات والمركبات الكهربائية، كما تمت الموافقة على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل حتى 31/10/2022، لجميع دول العالم تنشيطاً للحركة السياحية الوافدة لمطارات الجذب السياحي لمصر، والذى كان مقرراً له الانتهاء في 30/4/2022.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزيري السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستعراض عدد من المشروعات المقترحة في عدد من المجالات من مجموعة "الداو"، حيث أكد أن الحكومة حريصة على تقديم كل سبل الدعم الممكن للمستثمرين الجادين للتوسع في استثماراتهم، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة؛ لاستعراض المشروعات المقترح تنفيذها بالشراكة بين الجهاز وشركات خاصة، بحضور عدد من مسئولي الجهاز، وكذلك عقد اجتماع مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر" الإماراتية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث ملفات التعاون القائم، ومقترحات التعاون المستقبلي بين الجانبين.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الملفات المهمة، حيث شدد على منع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية أثناء إجازة عيد الفطر، مؤكداً على أهمية تحقيق كل محافظة لمستهدفاتها من توريد محصول القمح لهذا العام، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل نتائج حفل إفطار الأسرة المصرية، وأرقام الموازنة الجديدة، فضلاً عن عقد اجتماع لبحث زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأسهم، وذلك بحضور وزير المالية، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورؤساء عدد من صناديق المعاشات والتأمينات العامة والخاصة.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة، وسفيرة النرويج لدى القاهرة، والمدير العام لشركة "سكاتك" النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك لمناقشة الإصدار الأول للسندات الخضراء لإعادة تمويل محطات الشركة في "مجمع بنبان" للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة تنفيذ مشروعات الإسكان والطرق والمحاور بالإسكندرية، بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ونائب رئيس الهيئة الهندسية للمنطقة الشمالية، وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس" محافظ الإسكندرية، وأخيراً عقد اجتماع لمتابعة موقف توفير مستلزمات الإنتاج لمختلف الصناعات، وذلك بحضور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، ونائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، ووكيل اتحاد الصناعات.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد المنطقة الاستثمارية "بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية"، وزيارة عدد من مصانع المناطق الحرة الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، لمتابعة نشاط المشروعات بتلك المناطق، وخطط التوسعات الاستثمارية المستقبلية لها، حيث استهل الجولة بزيارة مصنع شركة "بدوي جروب" للصناعات الغذائية برأس مال مستثمر ملياري جنيه ويعمل به 1000 عامل، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ومحافظ الشرقية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى توجه سيادته ومرافقوه إلى مقر مجموعة شركات المصرية السويسرية، حيث تفقد أرجاء شركة المركزات، إحدى شركات المجموعة، واستمع إلى شرح المدير العام للشركة، والتي يصل متوسط حجم صادراتها أكثر من 10 آلاف طن سنوياً وبها 700 موظف، بجانب توجه سيادته ومرافقوه لتفقد مصنع خاص بشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة وتجارة الملابس الجاهزة، حيث أجرى حواراً مع العاملين للاطمئنان على أوضاعهم واستمع إلى آرائهم حول مختلف ظروف وبيئة العمل والخدمات المتوفرة لهم.

كما تضمنت الأنشطة أيضاً، تفقد الأعمال الإنشائية لمصنع نفرتاري لإنتاج السجاد الميكانيكي، التابع لمجموعة النساجون الشرقيون، حيث استمع إلى شرح رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، حول نشاط عمل المجموعة، حيث تقدر استثمارات المصنع بأكثر من 760 مليون جنيه ويوفر 600 فرصة عمل ويوجه معظم إنتاجه للتصدير، بالإضافة إلى إرسال برقية تهنئة لوزير الدفاع والإنتاج الحربي بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، حيث عبر عن أخلص التهاني القلبية للقائد العام للقوات المسلحة، ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد؛ من أجل مواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، فضلاً عن إرسال برقية تهنئة لرئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، وعودتها إلى حضن الوطن، حيث تقدم بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، بأصدق التمنيات للسيد الرئيس بهذه المناسبة، التي ستظل دائماً وأبدا فخراً يذكرنا بنصر أكتوبر – العاشر من رمضان المجيد، الذي قدم خلاله أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداء للوطن.

ومن بين الأنشطة كذلك، شهد رئيس الوزراء مراسم التوقيع على مذكرتي تفاهم جديدتين للتعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بمشاركة شركتي "مصدر" الإماراتية و "حسن علام للمرافق"، كما شهد مراسم توقيع اتفاقية بموجبها ستقوم شركة "سكاتك" النرويجية وشركاؤها بإعادة تمويل 6 مشروعات مملوكة لهم في موقع "بنبان" للطاقة الشمسية بأسوان، تبلغ طاقتها الانتاجية 380 ميجا وات، عبر إصدار سندات خضراء بقيمة 334.5 مليون دولار، مدتها 19 عاما، وذلك من خلال مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الدولية، فضلاً عن إرسال برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، حيث أعرب بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أصدق التمنيات بهذه المناسبة، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى عمال مصر الأوفياء بالخير والرخاء، بجانب إجراء اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء وولى العهد، رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين لاستعراض تطورات العلاقات الثنائية المتنامية بين مصر والبحرين، ومقترحات تعزيز عدد من مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع المهندس المعماري الأمريكي العالمي "أدريان سميث" المصمم والشريك في شركة "أدريان سميث آند جوردون جيل للهندسة المعمارية"، وعدد من مسئولي الشركة، ومسئولي إحدى الشركات المقرر قيامها تنفيذ برج عملاق في العاصمة الإدارية الجديدة، من تصميم المهندس أدريان سميث.