فرقة الموسيقى العربية للتراث تقدم باقة من كلاسيكيات الطرب

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى، باقة من كلاسيكيات الطرب التى وضعها عظماء الملحنين، خلال الحفل المقام في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ومن أبرز هذه الأغاني؛ أحب عيشة الحرية، فوق الشوك لمحمد عبد الوهاب، موشح أنت المدلل لكامل الخلعى، تم البدر بدرى، بشاير، طلع البدر علينا لعبد العظيم محمد ، مستنياك - وحشتونى لبليغ حمدى، بنت البلد لزكريا احمد، دور قد ما أحبك لمحمد عثمان ، يا الأسمرانى - لايق عليك الخال لمحمد الموجى، لامونى الناس لحسن الو النجا ، يا ليلة العيد لرياض السنباطى.

ويؤدي هذه الأغاني التراثية من نجوم دار الأوبرا: رضوى سعيد، أحمد الوزيرى، محمد شوقى، حنان عصام، أحمد صبرى، حسناء.

الجدير بالذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .