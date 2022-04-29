تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. حياة كريمة تنظم حفل إفطار "لمة العيلة" بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظمت مؤسسة حياة كريمة، حفل إفطار "لمة العيلة" داخل مركز شباب الصف بحضور أسر قرى المركز وهو ما يقرب من ٣٥٠ فردا من الأهالي، حيث قام متطوعي المؤسسة بالمحافظة بتنظيم اليوم بالكامل والذي خرج في أبهى صوره على حد تعبير الحضور من الأهالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما تم خلال حفل الإفطار استعراض أبرز ما تم تنفيذه من مشروعات المبادرة الرئاسية داخل قرى المركز من إنشاء وتجهيز مدارس ووحدات صحية ومشروعات البنية التحتية من توصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي وكابلات الألياف الضوئية الخاصة بتوصيل الإنترنت فائق السرعة، وتم استعراض اهم المشاكل التي تواجه الأهالي والمواطنين لتنظيم العمل على حلها.

وتم تكريم المتطوعين على مجهوداتهم طوال الفترة الماضية خاصة خلال شهر رمضان الكريم على ما بذلوه من جهد في توزيع كراتين المواد الغذائية الخاصة بقافلة وصل الخير، والتي تمت أيضا بتوجيهات رئيس الجمهورية حيث تم توزيع ما يقارب ال٥٠٠٠ كرتونة على المستحقين من أهالي قرى المركز.

تم حفل الإفطار بحضور منسق عام حياة كريمة بالمحافظة الدكتور أحمد شعيب والمهندس حسام عبدالرازق والدكتور مصطفى عبدالمجيد، منسقي مركز الصف، ومنسق مركز أبوالنمرس الدكتور محمد وازن، والدكتور أحمد أبوالعز منسق مركز كرداسة والدكتورة دعاء عبدالله، منسق حي بولاق الدكرور، وحضور لفيف من القيادات المحلية بالمركز مدير إدارة أوقاف الصف، ومدير الإدارة التعليمية بمركز الصف، ونائب رئيس مجلس مدينة الصف، وممثل عن الكنيسة المصرية بالصف.