"سلفني الكلب بتاعك".. كواليس جريمة طفلين في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"سلفني الكلب بتاعك" بهذه العبارة طلب صبي من صديقه اصطحاب كلبه للتزاوج من كلبته لكن طلبه قوبل بالرفض ليتطور الخلاف إلى مشاجرة بالسلاح الأبيض انتهت بمقتل أحدهما وإصابة الثاني.

تلقى اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووقوع غ بشارع ترسا دائرة قسم الطالبية.

التحريات التي أشرف عليها العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، بينت أن صبيا يبلغ من العمر ١٦ سنة طلب اقتراض كلب "ذكر" من صديقه لإتمام عملية التزاوج من كلبته الأنثى لكنه رفض.

نشبت مشادة كلامية بين الصديقين سرعان ما تطورت إلى مشاجرة اعتدى كل منهما على الآخر بسلاح أبيض "كزلك" فسقط الاول قتيلا بطعنة نافذة في الصدر وأصيب المتهم بجروح قطعية بالجسم.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية ومعاونيه النقيب أحمد جمعة والنقيب محمد حبيب من ضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.