طالبة تنهي حياتها بطريقة مأساوية في الحوامدية.. والأم تكشف سبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تتحمل فتاة تعنيف والدتها لها وتحطيم هاتفها لإهمالها دراستها فتخلصت من حياتها بطريقة مأساوية داخل غرفتها بمركز الحوامدية جنوب الجيزة.

تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزل بمركز الحوامدية.

وجه العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ تنسيقا مع الأدلة الجنائية.

تحريات الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الحوامدية، بينت أن طالبة تبلغ من العمر ١٨ سنة شنقت نفسها بإيشارب بسبب تعنيف والدتها لها وتحطيم هاتفها المحمول، وهو ما أكدته الأم.

جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.