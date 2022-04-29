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هيئة السكة الحديد تستعرض مواصفات ورشة القطارات الإسبانية المكيفة الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - استعرضت هيئة السكة الحديد مواصفات ورشة القطارات الجديدة التى تم إنشاءها لأعمال صيانة القطارات الأسبانية المكيفة الجديدة التى توردها شركة تالجو، وذلك خلال التقرير التالى:

 

1- يتم تصنيع وتوريد 7 قطارات تالجو  من الشركة لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر بواقع 6 قطارات تم التعاقد عليهم بين الهيئة و تالجو وقطار تقوم الشركة بتوريده كهدية للشعب المصري.

 

2- تم وصول أول قطار إلى ميناء الإسكندرية خلال الفترة الماضية 

 

3-  الورشة من تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 

4- اشتملت أعمال الورشة على على إنشاء سقيفة بابعاد 285 م×45م  ومجارى وتبليطات أمام وخلف السقيفة .

5- الأعمال عبارة عن توريد وصب أساسات الجمالون والجمالون المعدني وتركيب الصاج وأعمال ردم و خرسانات مسلحة للأعمدة والحوائط  وأخرى للسكك واعمال شبكات التغذية والصرف والكهرباء واعمال الحريق وتركيب المجارى وصرف المطر الجديدة وأعمال تركيب الشبابيك والابواب و تشطيبات الواجهات الخارجية وتوريد وتركيب الهاندريل المعدنى كذلك إنشاء مبنى إداري ملحق بالورش.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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