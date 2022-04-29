شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية البحث العلمى يسلم جوائز الملكية الفكرية للفائزين بـ"الخبير الصغير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مسابقة "الخبير الصغير" في الملكية الفكرية التي نظمتها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار الاحتفالية باليوم العالمي للملكية الفكرية 2022 والذي جاء هذا العام تحت شعار "الملكية الفكرية والشباب: الابتكار من أجل مستقبل أفضل"، وتنافس على لقب "الخبير الصغير" بعد أن وصلوا للنهائيات فريق MRSA من شبين الكوم، محافظة المنوفية وفريق الرابطة من شبين الكوم، محافظة المنوفية، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتورة منى يحيى، رئيس مكتب براءات الاختراع، وهي مسابقة للشباب من الفئة العمرية 12 إلى 15عاماً تهدف إلى نشر الوعي بأهم مبادئ الملكية الفكرية للشباب وحثهم على القراءة والبحث في هذا المجال الهام، وتشجيعهم على الابتكار والابداع.

وانتهت المسابقة بفوز فريق MRSA بجائزة مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وقد تقدم للمشاركة في هذه المسابقة أكثر من 20 فريق من مختلف محافظات مصر، يتكون الفريق الواحد من 4 متسابقين، بعد أن اجتازوا برنامج "الملكية الفكرية للشباب" التي أعدته المنظمة العالمية للملكية الفكرية وخصصته الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية؛ ليكون ملائمًا للشباب من مختلف الدول العربية.

وأوضحت الدكتورة فاطمة سمير، المدير التنفيذى لمشروع الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن الهدف من المسابقة هو نشر ثقافة الملكية الفكرية والتعريف بالصور المختلفة للملكية الفكرية واحترام الحقوق الأدبية للغير بين فئات النشء والأطفال وهى أحد الآليات التى تتبعها أكاديمية البحث العلمى فى تعليم الملكية الفكرية. وأضافت الدكتورة فاطمة أنه تم اختيار 10 فرق للمشاركة في المسابقة، و تم تقسيمهم إلى مجموعتين، وقد بدأت التصفيات في 22 أبريل 2022 في جو من الحماس والتنافس. كان المتسابقين من مختلف الفرق على قدر جيد جدًا من المعلومات في أهم فروع الملكية الفكرية (حق المؤلف، براءات الاختراع والعلامات التجارية) مما رفع الحماس في غالبية المباريات.