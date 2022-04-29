شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بالسودان تعلن بدء تنفيذ رفع قدرة الربط الكهربائى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، فى خبر مُبشر للشعب السوداني الشقيق بأن أجهزة الربط الكهربائي بين السودان ومصر قد وصلت هذا الأسبوع إلى ميناء بورسودان.

وأشارت السفارة المصرية لدى الخرطوم في بيان صحفي، إلى قيام وزارة الكهرباء السودانية بنقل هذه الأجهزة، والتي تسمى "معوضات القدرة غير الفعالة"، من ميناء بورسودان إلى المنطقة الشمالية للبدء في الأعمال المدنية الخاصة بتلك الأجهزة، والتي تمكن السودان بعد الانتهاء من تلك الأعمال المدنية من رفع قدرة طاقة الربط الكهربائي من (70ميجاوات) إلى ( 300 ميجاوات)، ثم (1000 ميجاوات).

وهنأت سفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الشعب السوداني الشقيق على هذا التطور الكبير والإيجابي، مؤكدة على دعم مصر المستمر للسودان الشقيق في كافة المجالات وهو ما يعد أولوية أولى لمصر وحكومتها وشعبها.