شكرا لقرائتكم خبر عن آثار القاهرة تعلن اعتماد 3 برامج من هيئة ضمان الجودة والاعتماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أن الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم، اعتمدت البرامج التالية لكلية الآثار

برنامج الآثار الإسلامية من قسم الآثار الاسلامية، برنامج الآثار المصرية القديمة من قسم الاثار المصريه القديمة، برنامج الآثار اليونانية الرومانية من قسم الاثار اليونانية الرومانية .

وأشار الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار إلى أنه جارى اعتماد برنامج الترميم العضوي وغير العضوي.

وهنأ عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة كل أعضاء الكلية الذين اخلصوا العمل ووصلوا الليل بالنهار من أجل أن تكون كلية الآثار جامعة القاهرة أول كلية في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي تعتمد برامجها وهي اعلي درجات الاعتماد.

ووجه الدكتور أحمد رجب الشكر إلى وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية وكذلك مدير الجودة و نوابها وأعضاء الجودة وأعضاء هيئة التدريس وأمينة الكلية الموظفين وكل من كان له دور في هذا الحدث الكبير.