شكرا لقرائتكم خبر عن إمبراطور اليابان يمنح السفير هشام بدر وإبراهيم العربى وسام الشمس المشرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة اليابانية عن منح وسام الشمس المشرقة "نجم ذهبي وفضي"،الذي يعد وسام رفيع المستوى يمنحه إمبراطور اليابان لأولئك الذين حققوا إنجازات بارزة داخل اليابان والمجتمع الدولي، لرئيس مجلس الأعمال المصري –الياباني، المهندس إبراهيم العربي، وسفير مصر لدى اليابان سابقًا، السفير هشام بدر.

وذكر بيان وزعته سفارة اليابان بالقاهرة «أن المهندس إبراهيم العربي ساهم بصفته رئيس مجلس الأعمال المصري –الياباني، في التطوير المتواصل للعلاقات التجارية بين البلدين من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة مع المنظمة اليابانية المناظرة، وهي مجلس الأعمال الياباني –المصري (JEBC)، ومن خلال توفير فرص للتبادل بين دوائر الأعمال اليابانية والمصرية.

وقال البيان «كما ساهم المهندس إبراهيم العربي بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي جروب، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الأجهزة الكهربائية المنزلية في مصر، في تنمية العلاقات الاقتصادية بين اليابان ومصر على مدى سنوات طويلة من خلال الدعم والتحالفات مع الشركات اليابانية في أعمال إنتاج الأجهزة المنزلية الخاصة بالشركة.

وفيما يتعلق بالسفير هشام بدر، أكد البيان انه عمل كدبلوماسي في اليابان على مدى مرتين، حيث عمل في المرة الثانية كسفير لمصر لدى اليابان في الفترة ما بين عام 2003 وحتى عام 2007، شحيث كان له نشاط ملحوظ في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والثقافة، وذلك بالاستفادة من تحدثه للغة اليابانية بطلاقة، كما كان له بعض الإصدارات باللغة اليابانية.