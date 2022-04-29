شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم معرضًا مجانيًا للملابس بمناسبة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة، معرضًا مجانيًا لتوزيع الملابس على طلاب الجامعة وذلك بصالة المشاهدة بالمدينة الجامعية؛ استفاد منه نحو 1000 من الطلاب بالمدينة الجامعية والطلاب ذوي القدرات الخاصة من مختلف الكليات؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وانطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة في تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لطلابها، وبناء على تأكيد الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة بدعم الطلاب غير القادرين وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المعارض التي تنظمها الجامعة تضم ملابس جديدة وتوزع بالمجان، مؤكدًا حرص جامعة القاهرة على إقامة العديد من معارض الملابس للطلاب بصفة دورية، وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، وتوفير المناخ الملائم لهم الذي يساعدهم على التفوق الدراسي.

جدير بالذكر أن معارض الملابس التي تنظمها جامعة القاهرة للطلاب تتم وفق قواعد تضمن تطبيق التكافل الاجتماعي، ومساعدة مستحقي الدعم، التزامًا من جامعة القاهرة بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب.