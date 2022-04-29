شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نظام الامتحانات فى محافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مع مديرى عموم الإدارات التعليمية وقيادات المديرية للوقوف على آليات أعمال الامتحانات وتوجيه التكليفات والاستعدادات النهائية التي اتخذتها المديرية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى2022/2021.

ووجه مدير المديرية بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والسلامة المهنية ومسافات التباعد بين الطلاب أثناء الامتحان، حرصا على صحتهم وسلامتهم، والالتزام بالكمامات وتوفير المطهرات، والتنسيق مع المنطقة الصحية لإعداد خطة مرور الأطباء على المدارس خلال فترة الامتحانات.

وأوضح ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، أن عملية تسكين طلاب الصفين الأول والثاني علي المدارس الحكومية المجهزة بالبنية التكنولوجية ( الخدمات والمنازل والمدارس الخاصة والحكومية الغير مجهزة ) فترة مسائية، ويمكن إلحاقهم بالفترة الصباحية في حالة وجود أماكن، وشدد مدير المديرية على آلية تطبيق التسكين ومراعاة نوعية وظروف المدارس.

وناقش "عطية" مراجعة أعمال الصيانة البسيطة وسرعة صرف مستحقات العاملين والتجريبيات وسرعة إرسال تحديث الملف الوظيفي للادارات التي لم ترسل بعد، وعدم التحدث فى الإعلام إلا بموافقة كتابية من مدير المديرية، والتحلي بضبط النفس واحتواء المواقف وحل المشكلات وعدم حرمان أي طالب من الامتحان، والإعلان عن جداول الامتحانات قبل إجازة العيد.

وكذلك استمرار اللجان الخاصة بالأزمات والمكونة من : " مدير عام الإدارة _ وكيل الإدارة _ مديري المراحل والشئون المالية والإدارية"، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات بالإدارة التعليمية وتواجد الموجه المشرف علي وضع الامتحان بها و مكافحة الغش، ونظافة المدارس والأماكن المحيطة وسلامة الطرق المؤدية للمدارس والتواصل والتنسيق مع الأحياء.

وأكد مدير تعليم القاهرة على أن سرية أعمال الامتحانات مسئولية المدير العام والوكيل وكل من شارك، مع الانتهاء من إقرار الموانع وإقرارات الانتهاء من المناهج الدراسية علي كافة المستويات، موجها بوضع أسئلة الامتحانات وفقا للمقرر الدراسي للمادة وفقا لما قطع من المنهج ومراعاة المحذوف من المنهج ووفقا للزمن المحدد للإجابة عنها.

وشدد عطية على التأكد من وضع امتحان احتياطي في جميع المواد الدراسية ، وتتم الامتحانات خارج المجموع بدأ من يوم 7 وحتى 10 من شهر مايو وذلك وفقا لظروف كل إدارة تعليمية، على ألا يستعين طلبة الصفين الأول والثانى الثانوى بالكتاب أوالتابلت، ونظام الامتحان 30 % ورقى و70% إلكتروني.

وأوضح أن امتحانات الثانوية العامة بابل شيت والاستعانة بورقة مفاهيم، وتتم الامتحانات خارج المجموع والهوية القومية داخل المدارس و في لجان مؤمنة ، وامتحان المكفوفين يتم أسوة بالعام الماض، و عدم الإعلان عن أى نتائج إلا بعد وصول فاكس المديرية، وتكليف المتابعين بالمرحل التعليمية ( ابتدائي_ أعدادي _ ثانوي ) بالمرور علي مقار لجان الامتحانات ومراجعة العوامل والمعايير والشروط الواجب توافرها في تلك اللجان وفق التعليمات

وشدد علي آليات وضوابط طباعة الامتحانات والالتزام بها، كما تابعت منال شاهين مدير عام الشئون المالية والإدارية تسكين مديري الشئون المالية بالإدارات التعليمية، وأكدت علي أن البدل لصالح العمل ونولي من يصلح ونوجه كل لدوره وفي مكانه ونعمل علي محاربة الفساد

وناشدت الإدارات التعليمية بحسن التعاون وتيسير العمل وعدم تعطيله والحرص عليه.