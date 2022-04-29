شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة التقديم لحج القرعة هذا العام طوال أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر التقديم لحج القرعة طوال فترة العيد حتى 6 مايو، فيما اشترطت وزارة الداخلية على المواطنين المتقدمين لحج القرعة، توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، فيجب على المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها "قرعة – سياحة – تضامن"، ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المنظمة للحج.

وبدأ التقديم لحج القرعة، حتى 6 مايو المقبل، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.. وذلك مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.