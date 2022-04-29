شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 17 مسجدًا بالمحافظات فى الجمعة الأخيرة من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 17 مسجدًا، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا ، و 3 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى الآن 1042 مسجدًا ، منها 884 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 158 مسجدًا صيانة وترميمًا .

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. آل حسن بدوي المطيعة – مركز أسيوط

2. البلايزة – ابنوب – كوم أبو شيل

3. الرحمن – عزبة المهركة – عرب مطير الفتح

4. الرحمن جزيرة المعابدة

5. الجنودة – باويط - ديروط

6. علم الدين الرباط منفلوط

مديرية أوقاف سوهاج

7. نور الإسلام – جهينة الغربية

مديرية أوقاف المنيا

8. البحري – إبراهيم باشا – منقطين - سمالوط

9. صفية زغلول – عزبة الصعايدة – دير السنقوية – بني مزار

مديرية أوقاف البحيرة

10. النور المكي – مدينة دمنهور

11. البهي القبلي – قرية البهي – ايتاي البارود

12. عزبة الأحول – جزاير عيسى - الدلنجات

13. الصفراني – كوم أمبو – أبو المطامير - النوبارية

14. حوض 7 دفشو

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف قنا

1. عبد الغفور – مركز قوص

مديرية أوقاف البحيرة

2. عزبة رستم القبلية – قرية الروقة – ايتاي البارود

مديرية أوقاف الإسكندرية

3. الأنوار المحمدية – المنتزه

وفى سياق متصل يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "حسن الخاتمة"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق، حيث نشرت الوزارة نص الخطبة عبر موقعها الالكترونى، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، ونشرت الوزارة عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، ترجمة خطبة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك اليوم، إلى عدة لغات وإلى لغة الإشارة.