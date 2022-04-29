ما معنى إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء "أبو كارت"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يتسائل العديد من المواطنين عن أسباب إضاءة لمبة باللون الأصفر في العداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع "أبو كارت".

في التقرير التالي، نستعرض الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة أو توقيع غرامات مالية ضخمة..

أولًا: أسباب إضاءة لمبة التلاعب:

1- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

2- وجود وصلات غير قانونية قد تكون بدون علم المشترك.

ثانيًا: الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار:

1- الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبًا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3- بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه".

ثالثًا: الأسباب التي تؤدي إلى إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء

1- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

2- عمل وصلة "كوبري" على العداد لسرقة التيار.

3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

كيفية تشغيل كارت الشحن للعدادات مسبقة الدفع:

1- إدخال كارت الشحن إلى العداد والانتظار حتى انطفاء لمبة الإنذار وظهور رسالة كارت مقبول عبر شاشة العداد.

2- شحن الكارت من الشركة قبل وصول الرصيد للحد الأدنى وإضاءة لمبة الإنذار.

3- الاحتفاظ بالكارت لاستخدامه في عمليات الشحن القادمة.

4- يفضل وضع كارت الشحن بالعداد قبل التوجه لمراكز الشحن.

تحذيرات خاصة بالعدادات مسبقة الدفع.

1- زيادة الأحمال عن المقنن يؤدي إلى انقطاع التيار.

2- التلاعب بالعداد يؤدي إلى انقطاع التيار ويعرض المواطن للغرامة.

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