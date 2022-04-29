اليابان تمنح وسام الشمس المشرقة للسفير هشام بدر وإبراهيم العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت حكومة اليابان عن منح وسام الشمس المشرقة نجم ذهبي وفضي، لرئيس مجلس الأعمال المصري –الياباني، المهندس إبراهيم العربي، وسفير مصر لدى اليابان سابقًا هشام بدر.

وأوضحت سفارة اليابان بالقاهرة - في بيان اليوم الجمعة- أن هذا التكريم يأتي لما قام به المهندس إبراهيم العربي والسفير هشام بدر من إسهامات بارزة في تعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر وتوطيد علاقات الصداقة والنوايا الحسنة بين البلدين، ويعود تاريخ هذا الوسام إلى ما يقرب من 150 عام، وهو وسام رفيع المستوى يمنحه جلالة إمبراطور اليابان لأولئك الذين حققوا إنجازات بارزة داخل اليابان والمجتمع الدولي.

وأشارت إلى أن العربي ساهم بصفته رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وهي أعلى منظمة تشرف على الغرف التجارية في مصر، وأيضًا بصفته رئيس مجلس الأعمال المصري –الياباني، في التطوير المتواصل للعلاقات التجارية بين البلدين من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة مع المنظمة اليابانية المناظرة، ومن خلال توفير فرص للتبادل بين دوائر الأعمال اليابانية والمصرية.

كما ساهم العربي بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي جروب، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الأجهزة الكهربائية المنزلية في مصر، في تنمية العلاقات الاقتصادية بين اليابان ومصر على مدى سنوات طويلة من خلال الدعم والتحالفات مع الشركات اليابانية في أعمال إنتاج الأجهزة المنزلية الخاصة بالشركة.

ولفتت السفارة أن السفير هشام بدر، عمل كدبلوماسي في اليابان مرتين، حيث عمل في المرة الثانية كسفير لمصر لدى اليابان ما بين عام 2003 وحتى عام 2007 حيث كان له نشاط ملحوظ في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والثقافة، وذلك بالاستفادة من تحدثه للغة اليابانية بطلاقة، كما صدرت له بعض الكتب باللغة اليابانية.

وقد أسفر هذا النشاط الملحوظ للسفير عن تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين، وبالتالي مع الشرق الأوسط ككل، وظل حتى تقاعده عن العمل بوزارة الخارجية في نوفمبر من العام الماضي، شريكًا ومتفهمًا جيدًا لليابان في الصفوف الأولى للدبلوماسية المصرية.

من جانبه، أعرب سفير اليابان لدى مصر أوكا هيروشي، عن شكره وتقديره تجاه ما قاما به من إنجازات، كما عبر عن سعادته بأن العلاقات اليابانية –المصرية قد أحرزت تقدمًا كبيرًا نتيجة لما قاما به من نشاطات.