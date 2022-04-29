توجيهات السيسي بإنتاج ألبان الأطفال محليًا لتغطية الاحتياجات تتصدر اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

تصدرت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنتاج ألبان الأطفال محليا لتغطية الاحتياجات اهتمامات صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الجمعة.

وتناولت الصحف المباحثات التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، خلال اتصال هاتفي أمس.

كما سلطت الضوء على الاحتفالية التي نظمتها المنطقة الشمالية العسكرية لذوى الهمم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك بمقر قاعدة محمد نجيب العسكرية لمشاركة أطفال مصر الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

وفي التفاصيل، تابعت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) وقائع اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ. ح. وليد أبوالمجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والدكتور إبراهيم عزت، رئيس مجلس إدارة شركة «لاكتو مصر» لصناعة ألبان الأطفال.

ونقلت صحيفة (الأهرام) توجيهات الرئيس السيسي بالتنسيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية ومصنع «لاكتو مصر»، لتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال؛ بما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، بهدف بناء قاعدة قوية لإنتاج أفضل أنواع ألبان وأغذية الأطفال عالية الجودة من أجل تغطية الاحتياجات المحلية، وسد فجوة الاستيراد من هذه السلعة الإستراتيجية المهمة لتغذية الأطفال في المراحل العمرية المختلفة.

ونسبت الصحيفة إلى المتحدث باسم الرئاسة القول إن الاجتماع تناول متابعة منظومة إنتاج لبن الأطفال على المستوى المحلى، حيث جرى استعراض موقف إنتاج لبن الأطفال من قِبل «لاكتو مصر»، التي تمتلك أكبر مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، ويستخدم أحدث المعدات التكنولوجية العالمية المتخصصة في هذا المجال، فضلا عن إنتاجه أغذية الأطفال الخاصة والمكملات والمكونات الغذائية، كما أن الشركة تتمتع بأعلى إجراءات الرقابة والتحكم على منتجاتها المتنوعة، التي تضمن جودتها وسلامتها.

وعلى صعيد العلاقات المصرية البحرينية، أوردت صحيفة (الأخبار) أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحث مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد، رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، خلال اتصال هاتفي، تطورات العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، ومقترحات تعزيز عدد من مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن مدبولي هنأ - خلال الاتصال - ولي عهد البحرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تمنيات مصر (قيادة وحكومة وشعبا) بدوام التقدم والازدهار والاستقرار لمملكة البحرين الشقيقة.

وأشارت إلى أن الجانبين أثنيا على ما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين من تطور، لا سيما في ظل العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مجددين العزم على بذل كل الجهود لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات التي تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وتحت عنوان (تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. اجتماع عاجل للتحالف الوطني لوضع خارطة عمل للحماية الاجتماعية)، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عقد أمس، اجتماعاً عاجلاً؛ للوقوف على أولويات خطة الحماية الاجتماعية، والتي تم مدها حتى نهاية عام 2022؛ إيماناً من أعضاء التحالف كافة، بضرورة دعم خطة الحماية الاجتماعية، واستكمالاً للجهود المبذولة في شهر رمضان الكريم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونقلت الصحيفة عن التحالف قوله - في بيان - إن التوافق على تقسيم الجهود في الشهور الثمانية المقبلة، على 3 محاور رئيسية تشمل الدعم الغذائي والطبي والاجتماعي، وذلك بتكلفة تتخطى 5.5 مليار جنيه من موازنة المؤسسات والجمعيات الشريكة في التحالف، كل طبقاً لخطة عمله السنوية، ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من أولى مبادرات التحالف يوم 5 مايو ۲۰۲۲ في 27 محافظة من محافظات الجمهورية.

وتحت عنوان (المنطقة الشمالية العسكرية تنظم احتفالية لأطفال مصر ذوى الهمم)، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن المنطقة الشمالية العسكرية نظمت احتفالية بذوى الهمم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك بمقر قاعدة محمد نجيب العسكرية لمشاركة أطفال مصر الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحفل بدأ بمشاهدة فيلم تسجيلي عن قاعدة محمد نجيب العسكرية؛ للتعرف على الإمكانيات التي تذخر بها القاعدة ومدى التطور الهائل، الذي حدث بها في الآونة الأخيرة ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن بالاتجاه الاستراتيجي الشمالي، أعقب ذلك زيارة متحف اللواء أ.ح. محمد نجيب للاطلاع على تاريخ نشأة القاعدة ومراحل تطورها، كما تم تنفيذ فقرة حرة للأطـفـال ومعرض للسلاح والألعاب الترفيهية ومباراة كرة قدم لأطفال مصر من ذوى الهمم وسط حالة من البهجة والسعادة على وجوه الحاضرين وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الهدايا العينية على الأطفال.

وتابعت الصحف استعدادات المحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث أبرزت صحيفة (الجمهورية) إعلان د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي الشامل خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بجميع محافظات الجمهورية وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان القول إن الخطة تشمل توزيع 2151 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور السريعة والميادين الرئيسية بالمحافظات وأماكن التجمعات بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري.

ونسبت الصحيفة لوزير الزراعـة تأكيده أن بعض القطاعات الخدمية بالوزارة سوف تظل تعمل خلال الإجازة لتأدية خدماتها للمواطنين والمزارعين؛ حيث يستمر متابعة حصاد المحاصيل الشتوية، بالإضافة إلى استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمحطات لتسهيل إجراءات التصدير وفحص الواردات من السلع الإستراتيجية، أيضا المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية سوف يستقبل عينات فحص السلع طوال فترة الإجازة وكذلك معامل فحص العفن البني في البطاطس تيسيرا على المصدرين.

وتابعت الصحيفة استعدادات الأجهزة التنفيذية في المحافظات، حيث أوردت صحيفة (الجمهورية) أن جميع المحافظات أعلنت رفعت درجة الاستعداد القصوى بكل أجهزتها وأحيائها ومديرياتها، وألغت الإجازات استعدادا للعيد.

وأضافت الصحيفة أن المحافظين وجهوا بالتواجد الميداني مـن قبل المسئولين التنفيذيين؛ لتعزيز منظومة الخدمات وتسهيل الإجراءات بسهولة ويسر وفي وقت يسير؛ بما يحقق رضاء المواطنين والاستجابة الفورية لأي طارئ، مشيرة إلى أن المحافظين وجهوا - أيضا - بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع الاستغلال والاحتكار والتأكد من صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي.

واقتصاديا، أبرزت صحيفة (المصري اليوم) إعلان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن الصادرات غير البترولية، بلغت خلال الربع الأول من عام 2022 (يناير مارس)، 9 مليارات و176 مليون دولار، بزيادة مليار و500 ملايين دولار عن نفس الفترة من عام ۲۰۲۱، التي بلغت 7 مليارات و671 مليون دولار، بنسبة ٢٠%.

ونقلت الصحيفة عن جامع القول إن المؤشرات الإيجابية الملموسة، التي حققتها الصادرات، رغم التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا، ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية.