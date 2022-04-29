شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد غذائية لشوربة الفول النابت.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المعهد القومى للتغذية، أن الفول من البقول الغنية بالبروتين النباتى والحديد، بالإضافة إلى الألياف الطبيعية، وتزيد القيمة الغذائية للفول من خلال عملية التنبيت، حيث يحتوى الفول المنبت على نسبة أعلى من البروتين من الفول المدمس، كما أنه أسهل فى الهضم حيث يتخلص الفول من المواد المسببة للانتفاخ أثناء التنبيت.

وأضاف: وتعد شوربة الفول النابت وجبة مثالية للحصول على بروتين نباتى قليل الدهون وسهل الهضم، كما تحتوى على الحديد، وتساعد إضافة عصير الليمون إلى شوربة الفول النابت على امتصاص الحديد ، كما يحتوى الفول النابت على الألياف الطبيعية الصحية التى تنظم مستوى السكر والدهون بالدم ، وتساعد على الشعور بالشبع.

وأوضح أن طبق متوسط (200 جرام) من الفول النابت يحتوى على:

- السعرات الحرارية = 220 سعرا حراريا.

- الكربوهيدرات = 36 جراما.

- البروتين = 16 جراما.

- الدهون = 2 جراما.

- الحديد = 2 ملجم.