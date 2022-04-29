شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار قبل العيد، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار قبل العيد.

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار قبل العيد، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار قبل العيد.



