شديد الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، اليوم الجمعة،

ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا.

وأضافت الهيئة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية ويتجاوز جنوب البلاد حاجز 40 درجة مئوية

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

ويكون التأثير الأكبر لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد حيث متوقع أن تتدهور مستوى الرؤية الأفقية هناك لأقل من 1000 متر لذا يجب اتخاذ الحيطة والحذر، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة ليلًا على أقصى غرب البلاد.