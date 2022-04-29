شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لبن الأم يعطى الطفل 30 % من احتياجاتة الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن لبن الأم يعطى الطفل 30 % من احتياجاتة الغذائية، مؤكدًا أنه من الضرورى الالتزام بالرضاعة الطبيعية المطلقة خلال الــ 6 شهور الأولى من عمر الطفل.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الرضاعة الطبيعية المطلقة تتمثل فى الاكتفاء برضاعة الطفل بلبن الأم فقط دون إدخال أعشاب أو ألبان صناعية لضمان حصول الرضيع على كافة العناصر الغذائية الموجودة في لبن الأم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الطفل يحتاج إلى شرب الماء خلال الــ 6 شهور الأولي من عمره فترة الرضاعة الطبيعية المطلقة فالماء يمثل 88 % من مكونات لبن الأم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان عن خطوات الرضاعة الطبيعية الصحية والتى تضمنت ملامسة جلد الأم لجلد الطفل عقب ولادته فورا واستهلال الرضاعة الطبيعية خلال الساعة الأولى من عمره، وشملت الخطوات بحسب وزارة الصحة إرضاع الطفل كلما رغب في الليل او النهار، بالإضافة إلى المساكنة مع الامتناع عن إعطاء الطفل أى أغذية إضافية غير لبن الأم.

وأضافت وزارة الصحة، أنه يمكن استشارة الطبيب الخاص حال حدوث أى أخطاء فى عملية الرضاعة الطبيعية.