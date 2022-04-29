"الصحفيين" تنعي الزميل عماد الفقي.. وتدعو الجميع لاحترام حرمة مصاب الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نعت نقابة الصحفيين ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي بمؤسسة الأهرام، عماد الفقي، عضو الجمعية العمومية، الذي رحل في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إثر حادث أليم، ضاعف مصابنا في الفقد، لما تضمنه من ملابسات.

ودعت نقابة الصحفيين، الجميع لاحترام حرمة الموت، وحق الراحل وأسرته، في تجنب طرح تأويلات للحادثة، وأسبابها دون تحقق وثبوت بالأدلة، وانتظار نتيجة تحقيقات النيابة العامة التي تباشر مهامها، صاحبة الحق دون غيرها في توصيف الواقعة، وكشف ملابساتها وأسبابها.

وأكدت النقابة، متابعتها عن كثب مع مؤسسة الأهرام، عما ستنتهي إليه نتائج التحقيقات، ودعمها الكامل لأسرة الراحل، سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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