طقس الجمعة: شديد الحرارة نهارًا.. والأرصاد تعلن موعد تحسن الجو

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن محافظات الجمهورية ستتأثر اليوم الجمعة، بمنخفض خماسيني قادم من الصحراء الغربية، حيث ستكون الأجواء شديدة الحرارة في فترة النهار على مختلف أنحاء الجمهورية، وستكون الأجواء معتدلة خلال فترة الليل مع وجود أتربة عالقة ورمال مثارة لكن سرعان ما تنخفض درجات الحرارة السبت المقبل.

ونصحت غانم في تصريح لمصراوي، بعدم التعرض بشكل مباشر لآشعة الشمس من 12 ظهرًا حتى الثالثة عصرًا حتى لا يزداد الإحساس بحرارة الجو.

وعن حالة طقس الجمعة ليلً، قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس سيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الغربية.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، إن الطقس 29 أبريل 2022، يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، ويكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وقالت إن الطقس يشهد، ارتفاعًا في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الطقس يشهد ارتفاع عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، حوالى من درجة إلى درجتين، وتتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، تؤدى إلى ارتفاع الاحساس بالحرارة خلال فترة النهار.