شكرا لقرائتكم خبر عن بسعر يبدأ من 599 جنيه.. "مصر للطيران" تطرح تخفيضات على بعض رحلاتها الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأن الشركة الوطنية مصر للطيران طرحت أسعارآ خاصة تبدأ من 599 جنية شامل الضرائب للإتجاه الواحد ذهاب فقط أو عودة فقط علي بعض الرحلات الداخلية، وذلك إعتبارًا من اليوم الخميس 28 ابريل وحتي 31 مايو المقبل.

يأتي ذلك في إطار إحتفال الشركة بمناسبة مرور 90 عامًا علي إنشائها، وحرصًا منها على توفير أفضل عروض السفر لعملائها إلى مناطق الجذب السياحي وتشجيعًا لحركة السفر، خلال فترة إجازة العيد ومع بداية فصل الصيف.