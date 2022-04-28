شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة تستعرض جهود مصر لدعم اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الوزير مفوض نيفين الحسيني، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، في الحدث الجانبي الذي تم تنظيمه تحت عنوان "الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في الخدمات الوطنية والبرامج التنموية: أفضل الممارسات من مصر والعراق"، لاستعراض جهود مصر في إطار استضافتها للاجئين السوريين، وذلك على هامش مؤتمر بروكسل السادس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة.

تضمن الشق الخاص بمصر في الحدث الجانبي – بحسب بيان لوزارة الخارجية - تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها الحكومة المصرية للاجئين السوريين في مجالي الصحة والتعليم، والتعريف بالجهود الوطنية المبذولة لدعم اللاجئين في مصر، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي قصير يعكس الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للاجئين السوريين في مصر والخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة المصرية لهم.

أكدت نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر في كلمتها على أهمية زيادة الدعم الدولي للحكومة المصرية في ضوء استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين، والمهاجرين في أوضاع أشبه باللجوء من مختلف الجنسيات، ومن ضمنهم اللاجئين السوريين، وأهمية أن يتم توجيه الدعم للمؤسسات الحكومية التي تقوم بتوفير الخدمات الأساسية للاجئين خاصة في مجالي التعليم والصحة بما يخدم ليس فقط مجتمعات اللاجئين بل أيضاً المجتمعات المصرية المضيفة. كما تم استعراض أهمية أن تشمل جهود دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة التركيز على المحورين التنموي والإنساني.