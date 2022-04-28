شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: مشروع توشكى يضيف 1.1 مليون فدان للرقعة الزراعية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف عن مشروع توشكى، موضحا إنه يساهم في إضافة مساحة تصل إلى 1.1 مليون فدان للرقعة الزراعية في مصر، وذلك في إطار الجهود المصرية الحثيثة المبذولة من أجل زيادة الرقعة الزراعية في جنوب الوادي، وتوفير فرص عمل لأبناء محافظات الصعيد، ودعم الأمن الغذائي لمصر.

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد نشر إنفوجراف جديدًا يرصد الجهود المصرية المبذولة في قطاع المياه والصرف الصحي؛ حيث وصلت نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب النقية خلال 2021 إلى 98.7%، مقابل 98.5% خلال 2020.

ووصلت نسبة السكان المستفيدين من خدمات الصرف الصحي خلال 2021 إلى 66.7% مقابل 61.5% في 2020، وارتفعت نسبة مياه الصرف المعالج في مصر من 86.6% في 2020 إلى 74.3% خلال 2019.

وتشرع مصر في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير 6.4 ملايين م3 يوميًّا من احتياجات المواطنين للشرب.