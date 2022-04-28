كتلة لهب تلتهم الأخضر واليابس.. كواليس جحيم مصنع كرداسة والدفع بتعزيزات إضافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية عن ملابسات حريق هائل التهم محتويات مصنع وشركة النيل للغزل والنسيج بمركز كرداسة، الخميس.

تبين أن النيران امتدت من عنبر الماكينات والآلات إلى باقي أرجاء المصنع متضمنا خط إنتاج الملابس الجاهزة لتزداد صعوبة مهمة رجال الإطفاء بقيادة اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة ونائبيه اللواء علاء السعيد واللواء علاء خلوصي.

النيران امتدت إلى جميع أقسام المصنع ليتحول إلى كتلة لهب تلتهم الأخضر واليابس لتستعين الادارة العامة للحماية المدنية بسيارات إضافية من مصلحة الدفاع المدني لدعم القوات المشاركة في عملية الإخماد خاصة منع امتداد النيران لمصنع مجاور.

بدورهم، يستمع رجال المباحث لأقوال القائمين على مصنع النيل للغزل والنسيج بكرداسة، بعد نشوب حريق هائل بالمنشأة الصناعية، اليوم الخميس.

التحريات الأولية بينت أن المصنع مرخص ومزود بنظام إطفاء ذاتي، مساحته تتجاوز 3 آلاف متر ومكون من 4 طوابق، واندلاع الحريق في الطابقين الثالث والرابع.

آخر تطورات الحريق جاءت بنقل شخص قفز من أعلى المصنع إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط استمرار جهود رجال الحماية المدنية بقيادة اللواء جابر بهاء للسيطرة على النيران بمشاركة نحو 14 سيارة إطفاء وخزان مياه استراتيجي.

وأظهرت اللقطات الأولى للحريق ارتفاع كثيف لأعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة وألسنة اللهب عبر نوافذ الطابق العلوي للمبنى.

فور وصولهم، حرص رجال الإنقاذ البري على إجلاء المتواجدين بالمبنى حرصًا على سلامتهم تزامنًا مع محاصرة بؤر النيران وسط انتشار سيارات الإسعاف بمحيط موقع الحريق لتقديم الرعاية الطبية في حالة الطوارئ.