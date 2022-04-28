النيابة تطلب التحريات في حريق شركة غزل ونسيج بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

طلبت نيابة العمرانية انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل شركة غزل ونسيج بكرداسة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة لتحديد أسباب وكتابة تقرير واف عن خسائره.

وشب اليوم الخميس حريق هائل في شركة الغزل والنسيج بمركز كرداسة.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بنطاق مركز كرداسة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ8 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد بمشاركة اللواء علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء.

تبين بالفحص المبدئي نشب حريق في شركة للغزل والنسيج، وسط انتشار قوات الشرطة ممثلة في قسم كرداسة وفرقة الشمال لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني.

ويستمع رجال المباحث لأقوال القائمين على مصنع النيل للغزل والنسيج بكرداسة، بعد نشوب حريق هائل بالمنشأة الصناعية، اليوم الخميس.

التحريات الأولية بينت أن المصنع مرخص ومزود بنظام إطفاء ذاتي، مساحته تتجاوز 3 آلاف متر ومكون من 4 طوابق، واندلاع الحريق في الطابقين الثالث والرابع.

آخر تطورات الحريق جاءت بنقل شخص قفز من أعلى المصنع إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط استمرار جهود رجال الحماية المدنية بقيادة اللواء جابر بهاء للسيطرة على النيران.

اللقطات الأولى للحريق أظهرت هول المشهد وسط ارتفاع كثيف لأعمدة الدخان التي غطت سماء المنطقة وألسنة اللهب عبر نوافذ الطابق العلوي للمبنى.

فور وصولهم، حرص رجال الإنقاذ البري على إجلاء المتواجدين بالمبنى حرصًا على سلامتهم تزامنًا مع محاصرة بؤر النيران وسط انتشار سيارات الإسعاف بمحيط موقع الحريق لتقديم الرعاية الطبية في حالة الطوارئ.