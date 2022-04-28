النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة تفحم جثة شخص بحريق داخل مصنع بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة التحقيق في واقعة تفحم جثة شخص بسبب حريق اندلع داخل مصنع أنتريهات بالمنطقة الصناعية في منطقة التجمع الخامس.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بمنطقة التجمع الخامس وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق ونجحت القوات في محاصرة الحريق ومنع امتداده للاماكن المجاورة.

وأسفر الحريق عن تفحم جثة شخص وتم نقل جثته للمشرحة وتم انتداب المعمل الجنائي لحصر خسائر حريق المصنع ومعرفة الأسباب النهائية التي أدت لاندلاع النيران.