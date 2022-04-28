بـ599 جنيهًا.. مصر للطيران تطرح تخفيضات على بعض رحلاتها الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

صرح الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة طرحت سعر خاص يبدأ من 599 جنيهًا شامل الضرائب للاتجاه الواحد ذهاب فقط أو عودة فقط، على بعض الرحلات الداخلية اعتبارًا من اليوم 28 أبريل وحتى 31 مايو المقبل، يأتي ذلك من منطلق حرص الشركة على مشاركة الركاب مختلف الأعياد والمناسبات السعيدة.

وجاءت التخفيضات في إطار احتفال الشركة الوطنية مصر للطيران بمناسبة مرور 90 عامًا على إنشائها، وحرصًا من الشركة على توفير أفضل عروض السفر للمسافرين إلى مناطق الجذب السياحي، وتشجيعًا لحركة السفر، خلال فترة إجازة العيد ومع بداية فصل الصيف.

ويمكن للمسافرين حجز التذاكر، والتعرف على ضوابط السفر والشروط والأحكام من خلال الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة في أنحاء الجمهورية.